Уфа, , 08:09 — REGNUM Учебную мину обнаружили на берегу реки в Башкирии. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба Росгвардии по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, сотрудники Росгвардии получили информацию о том, что мужчина, отдыхая у реки Белой рядом с деревней Карайганово Ишимбайского района, нашел подозрительный предмет.

Сообщается, что после проверки предмета, росгвардейцы установили, что мина является учебной и не опасна. Боеприпас они передали полицейским, которые проведут по данному факту проверку.

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