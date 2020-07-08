Якутск, , 08:05 — REGNUM В Момском районе Якутии 7 июля ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с пожарно опасной обстановкой в лесах.

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Площадь пожара составляет 150 га. Ситуация усложняется тем, что тайга горит в труднодоступной и горной местности. Есть угроза селу Хонуу, объектам нефтебазы «Саханефтегазсбыт» и филиала «Аэронавигация Северо-Восточной Сибири», пишет Ulus.media.

Работы по тушению и локализации возгораний продолжаются вторые сутки. Уже проложена минерализованная полоса в семь км. Муниципалитет ждёт помощи от властей республики — вертолёт Ми-8 с водосливной конструкцией.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии в июне и июле аномально жарко. В северных районах республики температура воздуха прогревается до +30 — +35 градусов. Лесные пожары тушат во многих регионах Дальнего Востока.