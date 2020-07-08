Биробиджан, 8 июля 2020, 07:59 — REGNUM В Еврейской автономной области из-за сильных дождей уровень воды в реке Бира за сутки увеличился на 30 см, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Биробиджана.
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Власти города держат гидрологическую обстановку на реках Биробиджана на особом контроле. Уровень воды в реке Бира достиг 350 см.
Дожди в регионе должны завершиться, с 9 июля погода начнет налаживаться, поэтому власти надеются на снижение уровня воды в реках.
Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО специалисты УФАС объяснили, почему в регионе резко подорожал картофель. На его стоимости сказались прошлогодние наводнения и пандемия коронавируса.