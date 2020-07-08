Саратов, , 08:28 — REGNUM На Саратов 7 июля обрушился сильный ветер. Его порывы были настолько сильны, что у двухэтажного офисного здания на улице Орджоникидзе сорвало крышу, сообщает Взгляд-инфо. В строении располагались бюро технической инвентаризации, магазин автозапчастей и стоматология.

Предварительно, от стихии никто не пострадал. Также, штормовой ветер стал причиной падения дерева на улице Огородной, которое упало на припаркованный рядом автомобиль.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области 8 июля прогнозируются грозы со шквалистым усилением ветра до 23 м/с. Температура воздуха будет около отметки в 40 градусов тепла.

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