Ульяновск, , 07:40 — REGNUM В Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Старомайнского района, которого обвинили в попытке сжечь дом своего знакомого. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным следствия, преступление было совершено 10 декабря 2019 года в посёлке Старая Майна. Правоохранители считают, что злоумышленник разлил по бутылкам легковоспламеняющуюся жидкость, «при помощи камней разбил окно в жилом здании, после чего вбросил в проём три так называемых «коктейля Молотова».

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога»). Дело направлено в суд.

Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего безработного, которого обвиняют в серии преступлений, включая убийство. Следствие полагает, что находясь в гостях, злоумышленник застрелил из ружья хозяина дома. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года ушло в суд уголовное дело по факту убийства и поджога дома в Карсунском районе 29 марта 2019 года. Следствие полагает, что 63-летний хозяин дома демонстрировал 40-летнему гостю своё ружье ИЖ-27, в ходе которого между ними разгорелся конфликт из-за «небрежного обращения гостя с ружьем»: в результате обвиняемый дважды выстрелил в потерпевшего, после чего поджёг его дом.

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