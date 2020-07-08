Барнаул, , 07:40 — REGNUM Только по прошествии нескольких дней прокуратура Алтайского края и региональное управление Роспотребнадзора заинтересовались видеокадрами массовой дискотеки, проведённой в разгар эпидемии коронавируса на одной из туристических баз в Алтайском районе. Как следует из официального сообщения, по данному факту инициировано проведение внеплановых проверок в отношении трёх юридических лиц и одного индивидуального предпринимателя.

«Должностными лицами ведомства будет дана оценка соблюдению предпринимателями, осуществляющими названную деятельность, обязательных норм в сфере санитарно-эпидемиологического законодательства в условиях действия в регионе мер ограничительного характера в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», — пояснили в прокуратуре.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае, где ежедневно выявляют десятки новых носителей коронавируса, с первыми карантинными послаблениями начались серьёзные нарушения. В телеграм-каналах и социальных сетях было опубликовано видео массовой дискотеки, которую организовали на территории одной из алтайских турбаз. Также рекомендации Роспотребнадзора проигнорировала Алтайская митрополия, осуществив традиционный крестный ход в Коробейниково.

Читайте ранее в этом сюжете: Массовая дискотека и крестный ход на Алтае: какие наказания последуют?