Красноярск, 8 июля 2020, 07:37 — REGNUM В Красноярском крае постоялец дома-интерната подозревается в убийстве проживавшего с ним в одной комнате инвалида-колясочника. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 июля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.
Уголовное дело возбуждено в отношении ранее судимого 60-летнего инвалида-колясочника, проживавшего в КГБУ СО «Специальный дом интернат «Саянский». Он подозревается в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
По предварительной версии следствия, 4 июля подозреваемый смертельно ранил ножом 56-летнего соседа по палате, также являвшегося инвалидом-колясочником.
Расследование продолжается.
Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области житель Малоярославецкого района обвиняется в убийстве инвалида Великой Отечественной войны.
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