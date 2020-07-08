Благовещенск, , 07:25 — REGNUM В Амурской области Благовещенский районный суд заключил под стражу сроком на два месяца обвиняемого в пропаганде терроризма, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

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Задержанного обвиняют в распространении призывов к насильственным вооруженным действиям, оправдании радикальных взглядов идеологии международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он пытался создать на территории области экстремистскую ячейку.

Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорту Барнаула задержан 22-летний выходец из Средней Азии. Добравшись до Москвы, мужчина собирался отправиться на Ближний Восток для участия в боевых действиях в составе вооруженных формирований МТО «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).