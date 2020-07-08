Киев, , 07:24 — REGNUM Почти 400 украинских военнослужащих задействованы в тушении лесного пожара на территории Луганской области Украины, сообщили 7 июля в пресс-службе Операции объединенных сил (проводится Киевом после так называемой антитеррористической операции в Донбассе).

«В тушении пожара задействованы мощные резервы. Сейчас почти 400 военнослужащих Вооруженных сил и около 30 единиц техники активно помогают тушить пламя и ликвидировать очаги возгорания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к ликвидации огня привлечены подразделения, находящиеся в резерве и в районах отвода войск от линии соприкосновения в Донбассе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пожар начался утром 7 июля. В районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, ведется эвакуация местных жителей. По информации главы МВД Украины Арсена Авакова к концу дня огонь унёс жизни по меньшей мере шести человек, уничтожил около 80 дачных домов и 30 жилых домов в селе Смоляниново.

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