Салехард, , 07:22 — REGNUM На Ямале возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц администрации Шурышкарского района, которых подозревают в злоупотреблениях с бюджетными деньгами на общую сумму в 300 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Следствие полагает, что с 2017 по 2019 год чиновники администрации Шурышкарского района в корыстных целях направили бюджетные 300 млн рублей, предназначенные для содержания, развития и функционирование дорожного хозяйства, в подконтрольные коммерческие организации. Причём эти организации не имели должных производственных мощностей для выполнения работ.

На данный момент устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

Напомним, ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов анонсировал громкие коррупционные дела о злоупотреблениях в дорожном комплексе Ямала

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