Ухань, Китай, , 07:18 — REGNUM Девять человек оказались погребены под грунтом в результате схода оползня в провинции Хубэй центральной части Китая, сообщает 8 июля агентство Синьхуа.

Как сообщили в местной штаб-квартире по борьбе с наводнениями и засухой, оползень сошел около 4:00 по местному времени 8 июля в поселке Дахэ уезда Хуанмэй. Команда спасателей из экстренных служб, вооруженная полиция, сотрудники общественной безопасности и медики выехали на место.

Более 40 местных жителей были переселены в безопасное место. Проливные дожди обрушились на регион утром по местному времени 8 июля, в то время как объем осадков здесь превысил 200 мм. В Дахэ уровень осадков превысил 353 мм.