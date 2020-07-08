Анадырь, , 07:27 — REGNUM На Чукотке в двух районах сняли режим ЧС, введённый из-за лесных пожаров.

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Прошедшие дожди и понижение температуры воздуха снизили уровень пожарной опасности в Анадырском и Билибинском районах, пишет ИА «Чукотка».

На утро 8 июля в Билибинском районе Чукотки действовали два лесных пожара, общей площадью 4,7 тыс.га. На тушении задействованы 16 пожарных-десантников, из которых 10 направили в округ из федерального резерва «Авиалесоохраны».

Очаги возгорания локализованы.

Как сообщало ИА REGNUM, смог от природных пожаров на Чукотке и в Якутии накрывал Магаданскую область.