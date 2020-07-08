Иркутск, , 07:13 — REGNUM Несмотря на то, что в Приангарье сейчас полыхают 68 пожаров общей площадью 51 792,6 га, власти региона рассматривает вопрос о снятии режима ЧС регионального характера. Как сообщает официальный сайт региона со ссылкой на врио губернатора в Иркутской области Игоря Кобзева, держать всю область в этом режиме, введённом с 3 июля, нецелесообразно.

«Настраиваю вас на то, чтобы муниципалитеты знали о его планируемом снятии, чтобы там была возобновлена хозяйственная деятельность в лесу», — пояснил глава региона.

По информации начальника ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и охране окружающей среды» Азата Насырова, сегодня, 8 июля высокий (IV) и чрезвычайный (V) классы пожарной опасности установились в 26 районах области. Но к вечеру в западных и южных районах ожидаются обильные осадки. 8 и 9 июля дожди пройдут практически по всей территории региона. Прогнозируется снижение классов пожарной опасности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, большую часть лесных очагов тушить в Приангарье не собираются (труднодоступная территория в 37 494 га находится в зоне контроля).

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