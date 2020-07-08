Иркутск, , 07:04 — REGNUM При помощи самолета-зондировщика Ан-26 в Чунском районе Иркутской области потушили два лесных пожара. Как сообщает официальный сайт региона со ссылкой на слова и.о. заместителя председателя правительства Иркутской области Теймура Магомедова, воздушное судно обстреляло облака специальными пиропатронами, которые распылили вещество, вызвавшее конденсацию влаги и осадки в виде дождей.

«Работа зондировщика будет активизирована. Мощные кучевые облака прогнозируются на севере области. Это будет способствовать вызову искусственных ливней для тушения лесных пожаров в Бодайбинском, Мамско-Чуйском и Казачинско-Ленском районах», — сказано в официальном сообщении.

Также бороться с лесными пожарами Иркутской области помогает многофункциональный самолет-амфибия Бе-200 МЧС России. Накануне, 7 июля, совершил 17 сбросов воды общим объемом 170 тонн на очаг огня в Голоустненском лесничестве. Авиамониторинг лесопожарной обстановки осуществляли пять легкомоторных самолетов и пять Ан-2. Четыре вертолета Ми-8 были задействованы в переброске пожарных-десантников. В тушении всех природных пожаров были задействованы 313 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы, 310 работников лесной охраны, 237 мобилизованных граждан и 188 единиц наземной техники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро, 8 июля, в Иркутской области действующими остаются 68 пожаров общей площадью 51 792,6 га. Причём, большую часть лесных очагов тушить не собираются (труднодоступная территория в 37 494 га находится в зоне контроля).

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