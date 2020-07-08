Благовещенск, , 06:58 — REGNUM В Амурской области завели два уголовных дела на начальника отдела по градостроительству, архитектуре и капитальному строительству администрации города Свободный. Подследственный задержан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.

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Главного архитектора города Свободный подозревают в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, подозреваемый выдал разрешение на ввод в эксплуатацию объекта, строительство которого не осуществлялось. При этом фантом административного здания и складских помещений находился на земельном участке, который также был незаконно выведен из муниципальной собственности. На самом деле на этой земле находится здание и сооружение дымохода котельной.

«Впоследствии на основании полученного разрешения на ввод в эксплуатацию якобы созданного объекта (административного здания и складских помещений) в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о праве собственности местной жительницы на указанный объект», — пояснили в ведомстве.

Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания. Решается вопрос о мере пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане вынесен приговор в отношении главы Каякентского района Магомедэмина Гаджиева. Он признан виновным в превышении должностных полномочий, в результате чего был нанесен материальный ущерб казне Дагестана на сумму более 36 млн рублей.