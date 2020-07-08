Иркутск, , 06:53 — REGNUM За последние сутки пожароопасная обстановка в лесах Приангарья ухудшилась. Как сообщает сегодня, 8 июля, официальный сайт региона, действующими остаются 68 пожаров общей площадью 51 792,6 га. Причём, большую часть лесных очагов тушить не собираются (труднодоступная территория в 37 494 га находится в зоне контроля).

«По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, 20 пожаров зарегистрировано на арендованных участках, 75 — на незакрепленных территориях. По вине местного населения возгорания произошли в восьми случаях, в одном — огонь перешел границу между районами. Причиной 86 пожаров считаются грозы«, — сказано в официальной информации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 7 июля действующими в Приангарье оставались 65 пожаров общей площадью 48 365,5 га. Причем, большую часть площадей, охваченных огнём (30 903 га), не тушилииз соображений экономической нецелесообразности.

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