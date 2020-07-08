Куньмин, Китай, , 06:49 — REGNUM В провинции Юньнань на юго-западе Китая 8 июля были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,2. Об этом сообщает Китайский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения, которое произошло в 10:39 по местному времени, находился в городе Куньмин, в районе Дунчуань, в котором проживает около 310 тыс. человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 14 км.

Сообщений о пострадавших и разрушениях в Куньмине, который с населением более 6,8 млн человек является административным центром провинции, не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля у берегов полуострова Аляска были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,1.

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