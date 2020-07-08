Благовещенск, , 06:42 — REGNUM В городском парке Благовещенска экстремальный аттракцион «Джин» дал сбой в то время, когда на нём катался ребёнок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

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Как выяснилось, ребёнок был допущен на аттракцион вопреки требованиям безопасности. Во время работы механизм дал сбой.

Ребёнок не пострадал. Аттракцион удалось остановить.

Прокуратура проводит проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новом Уренгое (ЯНАО) обнаружены 13 опасных детских площадок.