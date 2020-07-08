Баргузинский район, Бурятия, , 06:35 — REGNUM На территории Бурятии действует 27 природных пожаров на общей площади более 7 тыс. га. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

По данным республиканского агентства лесного хозяйства, пожарные и сотрудники лесной охраны за минувшие сутки вели работы по тушению 26 очагов на территории 11 районов. Общая площадь, пройденная огнём, превысила 2 тыс. га. В борьбе с пожарами задействовано более 800 человек, а также 167 единицы техники.

В результате десять возгораний были ликвидированы, ещё четыре локализованы.

«На утро 8 июля продолжается тушение 12 лесных пожаров в Баргузинском, Бичурском, Джидинском, Иволгинском, Кабанском и Прибайкальском районах», — отметили в агентстве.

При этом под наблюдением в трёх северных районах республики остаются 11 «термоточек». О пройденной огнём площади не сообщается, отмечается лишь, что они не представляют угрозы населённым пунктам и объектам экономики отсутствует.

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