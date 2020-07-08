Лима, , 06:30 — REGNUM Вертолет Ми-17 перуанских вооруженных сил, который перевозил гуманитарную помощь, пропал на севере Перу, сообщил пресс-секретарь ВВС республики Вольфганг Гросо Коста 7 июля в эфире телеканала TV Peru.

По его словам, винтокрылый аппарат не прибыл в расчетное время в пункт назначения. На борту вертолета находились четыре человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля в Испании при крушении вертолета погибли два пилота.

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