Кабанский район, Бурятия, , 06:24 — REGNUM Житель Бурятии, находящийся под стражей, обвинил сотрудников полиции в избиении и непринятии мер по его жалобам. Как сообщили ИА REGNUM в аппарате уполномоченного по правам человека в республике Юлии Жамбаловой, подследственный обратился к ней с жалобой.

Омбудсмен направил запрос в прокуратуру Кабанского района, в результате чего жалоба была частично удовлетворена.

«Установлено, что доследственная проверка проведена поверхностно, доводы заявителя не проверены в полном объеме, решение об отказе в возбуждении уголовного дела приняты незаконно и преждевременно, поскольку выполнены не все проверочные мероприятия», — отметили в аппарате.

Надзорный орган отменил решение об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению подследственного, материал направлен для дополнительной проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне следователи обвинили троих сотрудников уголовного розыска в Улан-Удэ в пытках подростка. По данным следствия, оперативники подозревали его в совершении краж.

В МВД отметили, что подросток находился на месте, которое указал ранее задержанный прятал похищенное. При виде правоохранителей, он попытался скрыться и выпрыгнул из окна второго этажа.

Читайте также:

Троих сотрудников угрозыска в Бурятии обвинили в пытках подростка

В МВД Бурятии прокомментировали уголовное дело против троих оперативников