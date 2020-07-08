Владивосток, , 06:33 — REGNUM Во Владивостоке у берегов острова Русский 7 июля затонуло рыболовное судно «Атлант 2», экипаж удалось спасти.

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В районе мыса Вятлина острова Русского в Приморье из-за водотечности корпуса затонуло рыболовное судно. Четыре члена экипажа спасены проходящим катером, пишет РИА Новости.

«Атлант 2» добывал по квоте кукумарию.

Поднятием мотобота займутся в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, более 20 дней на Камчатке спасатели ищут экипаж затонувшего катера. Пока поиски не принесли никаких результатов.