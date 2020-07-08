Токио, , 06:18 — REGNUM Японское метеорологическое агентство заявила о чрезвычайной опасности в связи с сильными ливнями в префектурах Гифу и Нагано, передает телеканал NHK.

Агентство объявило, что уровень погодной угрозы для этих регионов является самым высоким. Ожидается, что осадки выпадут в таком количестве, сколько не выпадало в предыдущие десятилетия. Отмечается, что в регионах уже выпала месячная норма осадков.

Телеканал отмечает, что уже начали поступать сообщения о наводнениях, паводках и оползнях в этих двух префектурах. Уже изданы приказы на эвакуацию жителей из наиболее опасных районов Нагано и Гифу.

Как сообщало ИА REGNUM, жертвами стихийных бедствий, вызванных сильными ливнями на японском острове Кюсю, по последним данным, стали почти 60 человек. Официально подтверждена гибель 57 жителей региона, еще двое находятся в состоянии клинической смерти. 16 человек числятся пропавшими без вести.

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