Южно-Сахалинск, , 06:09 — REGNUM Самолёт, летевший из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, совершил экстренную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска.

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Самолёт Airbus-319 рейса HZ-5614 авиакомпании «Аврора» перевозил 28 пассажиров из Владивостока в Петропавловск-Камчатский. Командир во время полёта принял решение об экстренной посадке по техническим причинам.

Самолёт успешно приземлился в Южно-Сахалинске. Пассажиры ожидают посадки на другое судно для продолжения полёта, пишет VL.RU со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Аврора».

Как сообщало ИА REGNUM, по факту крушения вертолёта Ми-2 в Ростовской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». ЧП произошло около 4:35 мск 6 июля.