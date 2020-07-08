Хэфэй, Китай, , 06:07 — REGNUM Мост времен династии Мин (1368−1644) был смыт наводнением в провинции Аньхой на востоке Китая, сообщает 7 июля агентство Синьхуа.

Мост Чэньхай числился в качестве культурной реликвии государственного уровня, находящейся под защитой властей Китая. Он был расположен в округе Туньси города Хуаншань.

Он был полностью смыт и уничтожен ревущим потоком реки Синьань в 9:50 по местному времени 7 июля в результате мощных ливней. Жертв в результате происшествия не было. Местные жители были эвакуированы в безопасное место, а движение транспорта по мосту было заблокировано.

Мост имел в длину 133 метра при ширине 15 метров. Он был построен в 1536 году и перестраивался несколько раз во времена династии Цин (1644−1911).