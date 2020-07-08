Баргузинский район, Бурятия, , 05:55 — REGNUM В Бурятию прибыл борт МЧС России Бе-200 для тушения лесного пожара на территории Забайкальского национального парка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления министерства по республике, самолёт уже приступил к работе и произвёл четыре сброса воды.

К настоящему времени пройденная огнём площадь пожара в парке превысила 900 га. Всего на территории региона действует 27 пожаров на общей площади более 7 тыс. га.

«На территории региона сохраняется сложная лесопожарная обстановка. Накануне, в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан в Баргузинском районе был введен режим ЧС в лесах», — отметили в управлении.

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