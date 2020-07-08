Биробиджан, , 05:32 — REGNUM В Еврейской автономной области в ДТП попал служебный автомобиль мэра Биробиджана. Самого Александра Головатого в машине в момент происшествия не было, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.

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ДТП произошло ещё 3 июля. Автомобиль перевернулся в районе посёлка Кирга. Водитель не пострадал.

Помимо того, что проверку проводят правоохранительные органы, в мэрии организовано служебное расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, оскорбивших граждан чиновников ждёт увольнение и возможен запрет занимать определенные должности, об этом заявил депутат Госдумы Николай Брыкин («Единая Россия»).