Южно-Сахалинск, , 05:34 — REGNUM В Южно-Сахалинске машина скорой помощи наехала на 9-летнего ребёнка, который шёл по пешеходному переходу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГИБДД Сахалинской области.

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ДТП случилось в полдень 7 июля. Девочка переходила дорогу на зелёный свет светофора. Водитель скорой помощи ехал с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией по проспекту Мира и сбил ребёнка. Девочку госпитализировали с травмами и ушибами.

По факту ДТП проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня внедорожник Toyota Land Cruiser Prado сбил 57-летнего мужчину на пешеходном переходе в Южно-Сахалинске.