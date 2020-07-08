Анкоридж, США, , 05:19 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,1 зафиксированы у берегов полуострова Аляска, 7 июля сообщает Геологическая служба США.

Очаг колебаний находился на глубине 4,6 км, а эпицентр сейсмособытия был отдален на 609 км к юго-западу от американского города Анкоридж.

Угрозы цунами нет. Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля в Панаме было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,2.

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