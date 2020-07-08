Абуджа, , 05:10 — REGNUM Военно-воздушные силы Нигерии нанесли удар по лагерю боевиков в штате Сокото на северо-западе страны, заявил командующий нигерийскими ВВС Садик Абубакар в ходе пресс-конференции.

Сообщается, что операция по уничтожению боевиков и бандитов началась 6 июля. Целью операции была зачистка леса Кагара от боевиков, бандитов, похитителей людей и угонщиков рогатого скота. Точное число уничтоженных боевиков не называется, однако власти Нигерии предполагают, что основная группировка и базы были уничтожены авиаударами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Нигерии Мухаммаду Бухари пообещал отомстить за обстрел вертолета ООН в штате Борно, в результате которого погибли два человека. Отмечалось, что одной из жертв нападения тогда стал пятилетний ребенок.