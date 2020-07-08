Хэфэй, Китай, , 04:08 — REGNUM Двадцать один человек погиб, еще шестнадцать получили ранения в результате падения автобуса в озеро близ города Аньшунь провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, сообщает 7 июля агентство Синьхуа.

Примерно в обед по местному времени 7 июля автобус протаранил ограждение и рухнул в озеро Хуншань в городском районе Сисю.

По данным на 22:00 по местному времени всего 37 человек, которые находились на борту автобуса, были вытащены из воды, сообщили в муниципальном бюро по чрезвычайным ситуациям.

Из них 20 человек, включая водителя автобуса, погибли, один скончался во время оказания ему медицинской помощи, еще 16 человек поучили ранения. Раненые были доставлены в госпитали.

Автобус был вытащен на сушу, в операции принимали участие более 1100 спасателей, которые продолжают искать оставшихся пассажиров. Расследование продолжается.