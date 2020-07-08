Токио, , 03:54 — REGNUM Почти 60 человек стали жертвами стихийных бедствий, вызванных сильными ливнями на острове Кюсю в Японии, передает телеканал NHK.

Официально пока подтверждены смерти 57 человек, еще двое находятся в состоянии клинической смерти. По данным NHK, все они стали жертвами наводнений и оползней. Также 16 человек числятся пропавшими без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 7 июля в Японии жертвами стихийных бедствий стало 50 человек. Большая часть из них погибла в префектуре Кумамото.

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