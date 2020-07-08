Вашингтон, , 03:38 — REGNUM Американская аэрокорпорация Boeing достигла соглашений об уплате компенсаций с 90% родственников жертв крушения авиалайнера 737 MAX в Индонезии, сообщает Reuters со ссылкой на данные суда.

Согласно его данным, Boeing уже договорилась о выплате компенсаций родственникам 171 из 189 погибших пассажиров. При этом сумма, которую корпорация выплатит, пока не разглашается. В 2019 году сообщалось, что Boeing готова выплатить по $1,2 млн по каждому соглашению.

Представитель Boeing подтвердил, что компания намерена заключить досудебные соглашения и со всеми другими родственниками погибших пассажиров и членов экипажа. Также он высказал соболезнования семьям погибших при авиакатастрофе в Индонезии.