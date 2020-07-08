Москва, , 03:32 — REGNUM 77 лесных пожаров общей площадью 43 599 гектаров потушили за сутки сотрудники лесопожарных служб в РФ, 8 июля сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».

Кроме того, что продолжается активная ликвидация еще 237 действующих лесных пожаров на площади 104 782 гектара, большая часть которых выявлена на территории Красноярского края — 104 пожара на площади более 67,6 тысячи гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в 10 из 14 регионов Приволжского федерального округа до 9 июля сохраняется пожарная опасность.

Читайте ранее в этом сюжете: В десяти регионах Поволжья до 9 июля сохраняется пожарная опасность