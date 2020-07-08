Южно-Сахалинск, , 02:30 — REGNUM На Сахалине ведутся поиски восьмилетней девочки. К ним подключены сотрудники следственного комитета, МВД, МЧС, волонтёры и неравнодушные жители, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.

Читайте также: В горах Северной Осетии пропал фотограф

Виктория Теплякова ушла из дома 6 июля. До сих пор о местонахождении ребёнка ничего не известно.

Известно, что девочка была одета в синие яркие штаны, белую футболку с рисунком розово-салатового цвета, серо-голубые кроссовки. Рост Виктории 140 см, худощавое телосложение. Из особых примет — на левом колене круглое родимое пятно.

Полиция просит автовладельцев проверить регистраторы в своих машинах, в надежде, что ребёнок мог попасть на видео.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Прокуратура области держит на особом контроле расследование уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северной Осетии ищут фотографа, не вернувшегося из похода. Мужчина планировал совершить восхождение на гору Цей-хох. Вернуться домой он намеревался 6 июля, а когда этого не произошло, родные забили тревогу.