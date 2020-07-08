Абуджа, , 02:23 — REGNUM Не менее 14 человек погибли при крушении лодки на юго-востоке Нигерии. Об этом со ссылкой на представителя местной полиции 8 июля сообщает агентство Синьхуа.

По информации полиции, в настоящее время спасателями спасены только двое пассажиров лодки. Семь человек числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются.

Всего на борту судна, следовавшего в столицу штата Бенуэ город Макурди, находились 23 пассажира.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 человек числится пропавшим без вести при опрокидывании пассажирской лодки на реке Бенью в центральной части Нигерии. Всего на борту судна, везущего прихожан местной церкви на конференцию, находились 23 человека.

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