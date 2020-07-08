Москва, , 01:16 — REGNUM Открытое горение на крыше здания Института биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН в Москве ликвидировано пожарными, 8 июля сообщили в пресс-службе управления МЧС российской столицы.

Пожар произошел на улице Миклухо-Маклая в Юго-Западном административном округе города. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Пожарные проводят повторную проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта в Санкт-Петербург произошел пожар в историческом здании Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова.

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