Москва, , 22:08 — REGNUM В гаражных боксах в столичном районе Богородское произошёл пожар. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС России.

Площадь пожара составляет 50 квадратных метров. На данный момент возгорание локализовано. Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный архитектор Москвы заявил о том, что действующие противопожарные требования в столице являются избыточными.

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