Москва, , 22:10 — REGNUM Во вторник, 7 июля, из-за сильного ветра произошло ЧП на станции Московских центральных диаметров «Тушинская» на северо-западе столицы. Видео происшествия приводит телеканал РЕН ТВ.

Обвалилась часть крыши станции. По имеющейся информации, никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля департамент торговли и услуг столицы призвал кафе закрыть летние веранды из-за сильного ветра.

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