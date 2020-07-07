Красногорск, , 21:18 — REGNUM Почти сотня деревьев была повалена в Московской области сильным ветром, который наблюдался в регионе сегодня, 7 июля. Об этом сообщают экстренные службы Подмосковья.

Напомним, что непогода сегодня бушевала на западе Московской области. Ожидалось, что ливень со шквалистым ветром достигнет Москвы, но столицу задело лишь краем.

На данный момент известно, что сильный ветер повалил 94 дерева в 12 муниципальных образованиях. Больше всего деревьев упало в Можайске и Волоколамске.

Также известно, что в Красногорске сильный ветер опрокинул торговую палатку, пострадала женщина-продавец. Она госпитализирована.

В Рузском городском округе упал один рекламный щит.

Из-за ветра в 8 муниципальных образованиях Подмосковья повреждены 11 автомобилей. Четыре из них — в Солнечногорске.

Все столичные аэропорты работают в штатном режиме. Подтоплений нет.