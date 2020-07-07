Звениговский район, , 19:55 — REGNUM В Марий Эл по факту гибели 8-летней девочки на реке Илеть в Звениговском районе проводится доследственная проверка. Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.

По данным ведомства, ребенок утонул 6 июля во время купания. Была девочка одна или вместе со взрослыми — не уточняется. В настоящее время продолжаются мероприятия с целью обнаружения тела ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Вольск Саратовской области 7 июля 2020 года утонула 13-летняя девочка, ее подружку-ровесницу удалось спасти. Днем две 13-летние девочки купались на Волге. В один момент подруги стали тонуть, на помощь девочкам бросились очевидцы. Одного ребенка удалось спасти и госпитализировать. Другая девочка оказалась под водой. Ее обнаружили на дне водоема прибывшие водолазы.