Вашингтон, , 18:52 — REGNUM Неизвестный вооруженный человек устроил стрельбу на одной из военных баз морской пехоты в американском штате Калифорния, сообщает 7 июля официальный аккаунт Корпуса морской пехоты США в Twitter.

«Нам сообщают о стрелке в воздушно-наземном боевом центре морской пехоты Twentynine Palms (в Калифорнии). Подробности будут позже», — указано в сообщении.

Отметим, база Twentynine Palms является самой крупной базой морской пехоты на территории США, способной вместить до 10 тыс. военнослужащих.

Связан ли этот инцидент с продолжающимися в США расовыми беспорядками, на данный момент неизвестно.

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