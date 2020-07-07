Киев, , 18:36 — REGNUM Лесной пожар уничтожил 110 жилых и дачных домов на территории Луганской области, контролируемой властями Украины, сообщает 7 июля Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, в результате погиб один человек, ещё девять госпитализированы.

«Огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива «Волчья яма» и 30 жилых домов в селе Смоляниново», — указано в сообщении.

В районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района огнём охвачено порядка 85 га, начата эвакуация местных жителей. Кроме того, пожарные пытаются ликвидировать лесной пожар в районе села Капитаново, площадь которого оценивается в 40 га.

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