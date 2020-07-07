Ростов-на-Дону, , 18:19 — REGNUM В Ростовской области прокуратура совместно со специалистами управления Россельхознадзора по Ростовской и Волгоградской областям и Республике Калмыкия проверит содержание животных в таганрогском мини-зоопарке. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве 7 июля.

«Организована проверка соблюдения руководством мини-зоопарка, расположенного в парке имени Горького в Таганроге, законодательства о животном мире при содержании животных в полувольных условиях. При выявлении нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении прокуратуры.

ИА REGNUM ранее сообщало, что очевидцы, посетившие живой уголок в таганрогском парке, обеспокоены условиями содержания диких животных. Так, например, медведи проживают в тесных клетках. При этом в период аномальной жары животных практически не обеспечивают водой.

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