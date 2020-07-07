Карловы Вары, Чехия, 7 июля 2020, 18:10 — REGNUM Не менее трёх человек погибли в результате столкновении двух поездов в Чехии, сообщает 7 июля агентство Sputnik со ссылкой на местные телеканалы.
Столкновение произошло на железнодорожной линии между посёлком Пернинк и городом Карловы Вары.
Кроме трёх погибших известно о многочисленных пострадавших. Их количество исчисляется десятками и пока точно не установлено.
Причины и подробности инцидента выясняются.
Читайте ранее в этом сюжете: В Чечне столкнулись грузовой и хозяйственный поезда