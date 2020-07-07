Карловы Вары, Чехия, , 18:10 — REGNUM Не менее трёх человек погибли в результате столкновении двух поездов в Чехии, сообщает 7 июля агентство Sputnik со ссылкой на местные телеканалы.

Столкновение произошло на железнодорожной линии между посёлком Пернинк и городом Карловы Вары.

Кроме трёх погибших известно о многочисленных пострадавших. Их количество исчисляется десятками и пока точно не установлено.

Причины и подробности инцидента выясняются.

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