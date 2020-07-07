Сыктывкар, , 17:19 — REGNUM Прокуратура Сыктывкара проводит проверку по факту гибели школьницы в речном порту.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, трагедия произошла накануне, 6 июля. 15-летняя девочка купалась в реке в районе несанкционированного пляжа.

В надзорном ведомстве сообщили, что в ходе проверки будет дана оценка деятельности местных властей по обеспечению безопасности на водных объектах.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера в Архангельской области при купании погиб 9-летний мальчик. Ребенок утонул на глазах у брата, взрослых рядом не было.