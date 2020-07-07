п. Сосново, , 17:17 — REGNUM В Ленинградской области на трассе для мотокросса разбился подросток, который управлял квадроциклом. Потерпевший госпитализирован в больницу с различными травмами, а в отношении работников ООО «Игора Драйв» возбуждено уголовное дело. Об этом 7 июля сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

По данным следствия, 5 июля работники ООО «Игора Драйв» не обеспечили соблюдение требований безопасности при тренировочном заезде на квадроцикле 15-летним подростком. В результате, на участке трассы «трек для мотокросса», на него был совершен наезд другим участником заезда.

«Подросток получил телесные повреждения различной степени тяжести. В настоящее время угрозы для жизни нет», — отметили в ведомстве.

В настоящий момент проводятся следственные действия по установлению обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. Расследование уголовного дела продолжается. В отношении сотрудников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Отметим, гоночная трасса «Игора Драйв» под Сосново в Приозерском районе Ленинградской области должна была официально открыться 31 мая 2020 года, но планы сорвала пандемия.