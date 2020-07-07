Гавана, , 17:07 — REGNUM На Кубе уже вторые сутки продолжаются взрывы на складе боеприпасов. Об этом сегодня, 7 июля, сообщают местные СМИ.

Напомним, что накануне на военном складе в провинции Ольгин произошла детонация боеприпасов советских времен. В течение дня на военном складе гремели взрывы. Из близлежащих районов были эвакуированы более 1200 человек.

По данным министерства обороны Куба в результате инцидента никто не пострадал.

Однако местные СМИ сообщают, что несколько военнослужащих числятся пропавшими без вести. Также 11 человек были госпитализированы в больницы Ольгина с различными осколочными ранениями.

Военные пытаются самостоятельно справиться с инцидентом — пожарные не привлекаются.