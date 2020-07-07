Собинка, Владимирская область, , 16:59 — REGNUM Во Владимирской области в отношении 38-летнего мужчины возбуждено уголовное дело об убийстве 15-летнего подростка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

В Собинском районе предприниматели разводили и продавали рыбу, а также оказывали услуги по платной рыбалке. По версии следствия, ночью 6 июля 15-летний подросток вместе с отцом прибыли на этот водоем для незаконной рыбалки. Мальчик спрятался в кустах с велосипедами, а его отец ушёл снимать ловушку для рыб. Обвиняемый ждал похитителей в кустах с охотничьим ружьем. Один раз он выстрелил в воздух. Отец мальчика попытался убежать, мужчина пошел ему наперерез. Увидев вдалеке силуэт подростка, мужчина принял его за вора и выстрелил дробью.

От многочисленных огнестрельных ранений 15-летний мальчик скончался в больнице. Следствие ходатайствовало о заключении подозреваемого под стражу.