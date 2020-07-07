Вольск, Саратовская область, , 17:10 — REGNUM В городе Вольск Саратовской области 7 июля 2020 года утонула 13-летняя девочка, ее подружку-ровесницу удалось спасти. Следственные органы начали проверку после гибели ребенка, сообщает пресс-служба регионального СКР.

По предварительной информации, 7 июля текущего года днем две 13-летние девочки купались на Волге в городе Вольске недалеко от дома №146 по улице Степана Разина. В какое-то время подруги стали тонуть. На помощь девочкам бросились очевидцы. Одного ребенка удалось спасти и госпитализировать. Другая девочка оказалась под водой. Ее обнаружили на дне водоема прибывшие водолазы. В ходе осмотра на теле ребенка повреждений не обнаружено. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти девочки.

Процессуальное решение примут по результатам проверки.

ИА REGNUM ранее сообщало, в городе Маркс Саратовской области 6 июля вечером во время отдыха на пляже утонула 8-летняя девочка.

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